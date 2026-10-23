Ayoub Bouaddi révèle son admiration pour Andrés Iniesta (VIDEO)

Le jeune international marocain Ayoub Bouaddi a dévoilé son admiration pour l’ancien milieu de terrain espagnol Andrés Iniesta, qu’il considère comme le meilleur joueur qu’il ait vu évoluer sur un terrain. Le joueur a également évoqué ses inspirations footballistiques et sa philosophie de jeu dans un entretien accordé à la chaîne officielle de son club.

Interrogé sur le joueur qui l’a le plus marqué, Bouaddi n’a pas hésité à citer l’ancien maître à jouer du FC Barcelone et de la sélection espagnole. « Si je devais choisir un joueur que j’ai vu jouer, je choisirais Andrés Iniesta. Je n’ai pas regardé beaucoup de ses matchs, mais ce que j’ai vu était incroyable », a-t-il confié.

Le milieu de terrain marocain a également expliqué avoir grandi avec les compilations vidéo diffusées sur YouTube, qui lui permettaient de découvrir les gestes techniques de son idole. « Quand j’étais enfant, je cherchais chaque jour des vidéos des dribbles d’Iniesta », a-t-il raconté.

Au-delà de cette admiration, Bouaddi a évoqué les similitudes qu’il perçoit entre son propre style et celui de plusieurs grandes figures du milieu de terrain espagnol. Il estime ainsi posséder certaines caractéristiques de Sergio Busquets, Xavi et Andrés Iniesta, trois joueurs emblématiques du football espagnol qui ont marqué leur époque par leur maîtrise technique et leur intelligence de jeu.

Le jeune international marocain a enfin livré sa vision de la performance et de l’engagement sur le terrain, reconnaissant que la régularité absolue est difficile à atteindre. « Je ne peux pas être Messi tous les jours. Parfois, je passe de mauvaises journées et parfois de bonnes journées. L’essentiel est de donner tout ce que j’ai et de me battre avec passion pour l’écusson », a-t-il affirmé.

À travers ces déclarations, Ayoub Bouaddi met en avant une approche du football fondée sur l’inspiration technique, le travail et l’engagement collectif, tout en assumant les variations de forme inhérentes à la carrière d’un joueur.

🇲🇦 Ayyoub Bouaddi a grandi en regardant Andrés Iniesta. Il explique qu’il allait sur YouTube pour apprendre ses gestes techniques, comme ces jeunes qui ont appris le football en regardant des compilations. 🎥⚽️ https://t.co/cDuiJba0u2 — Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) October 22, 2026