Aïcha des Gazelles 2024: Imane El Hassani et Yakout Yamani pour écrire l’histoire

La 33ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles qui se déroulera du 12 au 27 avril prochains connaîtra la participation du premier équipage marocain en 100% électrique. Composée d’Imane El Hassani et Yakout Yamani, la Team Tingitane est une équipe de choc motivée par la passion de l’exploration et du challenge.

Unies par la passion de l’exploration et de l’aventure, la Team Tangitine, composée de Imane El Hassani et Yakout Yamani, vise à marquer l’histoire en tant que premier équipage marocain à participer au rallye en 100% électrique. Imane, chirurgienne cardiovasculaire chevronnée, recherche l’aventure au-delà du travail, plongeant courageusement dans les profondeurs marines et surfant sur les vagues. Sa soif d’adrénaline inspire. Pour sa part, Yakout excelle en tant que consultante en transformation financière, jonglant habilement avec les chiffres. Son côté artistique ne reste cependant pas en retrait : elle donne vie à des œuvres d’art sur toile pendant ses moments de créativité. « Notre moteur est la passion pour une aventure unique et mémorable », déclarent-elle avec assurance et conviction.

Des âmes d’aventurières.

Amies de longue date, elles ont toujours eu des âmes d’aventurières. Lorsque l’idée du Rallye Aicha des gazelles se présenta, elles n’ont pas hésité à relever le défi. « Nous croyons fermement que les valeurs authentiques de tolérance, de solidarité et de persévérance s’expriment dans cette compétition exceptionnelle. La préservation de l’environnement est l’une de nos priorités clés», insistent-elles.

Ces aventurières du désert croient fermement à l’égalité des chances. Et à ce titre, leur aventure soutiendra l’association de Sauvegarde et Protection des Sourds d’Agadir (ASPS).

Pour la petite histoire, Tingitane est l’ancien nom donné à la province romaine entourant la ville de Tanger au Maroc et à une variété de papillons marocains.

