Dacia Maroc au cœur de l’aventure de la 34e édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc

Les équipages Dacia Maroc « 302 » et « 303 » ont réussi à relever le défi de participer à la 34ᵉ édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc au volant des nouveaux Dacia Duster 4×4.

Pendant 8 jours de compétition Hanan, Sara, Meriem et Sanaâ ont fait preuve de ténacité, de courage et d’ingéniosité pour surmonter les obstacles et les terrains particulièrement difficiles de cette édition du Rallye.

Le Rallye Aicha des Gazelles du Maroc est considéré comme l’une des compétitions les plus difficiles en matière de conduite tout-terrain, de navigation et de survie dans le désert Marocain. Alors qu’elles participaient pour la première fois à cet événement sportif de grande envergure, Hanan, Sara, Meriem et Sanaa entrent officiellement dans la légende exclusive des plus de 6.000 femmes qui ont participé à cette aventure 100% féminine depuis son lancement en 1990.

Cette 34ème édition du Rallye Aicha des Gazelles était aussi l’occasion de montrer la robustesse des nouveaux Duster 4×4. Les équipages Dacia Maroc 302 et 303 ont pu compter sur les qualités du Dacia Duster pour vivre cette aventure unique. Véhicule préféré de la catégorie crossover, Dacia Duster reste l’allié incontournable pour aller au bout de ce Rallye Aicha des Gazelles.

Du 11 au 26 avril, les 4 collaboratrices Renault Group Maroc ont vécu une expérience unique dans le désert marocain tout en représentant fièrement les femmes du Groupe. Hanan, Sara, Meriem et Sanâa se sont engagées dans cette 34ème édition du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc avec le soutien de Dacia Maroc, Mobilize Financial Services et Axa Assurances Maroc. Ces partenaires se sont tenus aux côtés de ces femmes fortes partageant des valeurs nobles et exemplaires.

HANAN, SARA, MERIEM ET SANAA REJOIGNENT OFFICIELLEMENT Les GAZELLES DACIA DES PRECEDENTES EDITIONS

Depuis 2022, Dacia Maroc s’engage dans le Rallye Aicha des gazelles du Maroc en offrant l’opportunité aux collaboratrices Renault Group Maroc de participer à cette aventure unique.

Dacia Maroc compte dorénavant une communauté grandissante de gazelles qui ont su faire preuve de courage, de persévérance et de détermination dans cette compétition inédite. Cette communauté de femmes fortes a démontré ses prouesses et sa force dans les moments les plus critiques.

Elles sont dorénavant une source d’inspiration et des ambassadrices de valeurs nobles auprès de l’ensemble des collaborateurs de Renault Group Maroc.