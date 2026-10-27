Le CEO de Ryanair à Rabat pour consacrer un partenariat stratégique avec l’ONMT

Par LeSiteinfo avec MAP

Le CEO de Ryanair, Eddie Wilson, s’est rendu mardi à Rabat pour consacrer le partenariat stratégique entre la compagnie aérienne et l’Office national marocain du tourisme (ONMT), alors que Ryanair déploie sa plus importante programmation hivernale au Maroc, avec 5,3 millions de sièges, 156 lignes et 17 nouvelles dessertes.

Avec une programmation hivernale d’une ampleur inédite, la compagnie aérienne européenne franchit une nouvelle étape dans son développement au Royaume, soutenue par la politique volontariste de l’ONMT en faveur du renforcement de la connectivité aérienne et de l’élargissement des bassins émetteurs de touristes.

La visite de M. Wilson vient donner une nouvelle dimension à cette nouvelle étape. Elle témoigne de la place désormais occupée par le Maroc dans la stratégie de croissance de la compagnie et de la solidité d’un partenariat qui contribue, année après année, à transformer la carte des liaisons aériennes du Royaume.

« C’est un plaisir d’être de retour au Maroc. La saison hivernale commence et nous avons lancé nos lignes dès lundi. Il s’agit de l’un de nos plus importants programmes hivernaux, avec des liaisons au départ de Rabat, d’Agadir et de Marrakech », a déclaré M. Wilson à cette occasion.

Et de poursuivre : « Ryanair continue d’investir dans le Royaume et nous avons un partenariat très solide avec le Maroc ».

M. Wilson a également mis en avant les investissements de la compagnie dans les technologies visant à accélérer le passage des passagers dans les aéroports et à leur permettre de profiter des nouvelles installations côté piste.

Cette expansion s’accompagne d’un renforcement significatif des investissements. Avec l’ouverture de sa nouvelle base à Rabat, la cinquième au Maroc, et l’affectation de deux appareils supplémentaires, Ryanair porte à 16 le nombre d’avions basés dans le Royaume, représentant un investissement cumulé de 1,6 milliard de dollars. Cette implantation contribue à soutenir plus de 8.500 emplois locaux.

La montée en puissance de Ryanair participe ainsi à une transformation structurelle de la desserte aérienne nationale. Au-delà des grands pôles touristiques, le développement du réseau contribue à la dynamique de destinations telles que Fès, Tétouan, Essaouira, Ouarzazate, Dakhla ou Nador, en inscrivant davantage de territoires.

Pour l’ONMT, cette nouvelle étape illustre la portée d’une stratégie fondée sur le développement des capacités aériennes, la conquête de nouveaux bassins de clientèle et la consolidation des marchés européens. Elle traduit également la confiance des grandes compagnies internationales dans le potentiel touristique du Maroc et dans les perspectives de croissance du secteur.