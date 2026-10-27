MIM 2026: Casablanca au cœur des nouvelles chaînes de valeur du textile mondial

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 23e édition du salon Maroc in Mode (MIM) se tiendra du 3 au 5 novembre 2026 à la Foire internationale de Casablanca, sous le thème « Bridging Europe, Africa & the World: sourcing starts here ».

Organisé par l’AMITH (Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement) en collaboration avec CEMS-Global USA (organisateur international de salons et de congrès), le salon réunira une nouvelle fois les meilleurs fabricants marocains de textiles et d’habillement, ainsi que des acheteurs, marques et innovateurs internationaux en quête d’agilité, de proximité et de durabilité pour leurs chaînes d’approvisionnement.

Rendez-vous incontournable du textile et de l’habillement en Afrique, MIM 2026 accueillera plus de 200 exposants, marocains et étrangers, qui mettront en avant leurs innovations, collections et technologies de pointe. De grands donneurs d’ordres et acheteurs internationaux seront présents afin de découvrir le potentiel du Maroc et d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat.

MIM 2026 offrira une vision complète de la chaîne de valeur du textile et de l’habillement, à travers six grands espaces : Fabrication & Habillement, Marques & Design marocains, Tissus & Matières premières, Innovation & Machines, Produits chimiques & Finitions, Accessoires & Fournitures. Ce parcours reflète la diversité et la richesse de l’écosystème marocain, de la création à la production, en passant par la technologie, le design et la durabilité.

Temps fort de cette 23e édition, MIM 2026 accueillera le lancement de la toute première édition du Med-Atlantic Textile Summit, un rendez-vous inédit appelé à devenir une référence pour l’industrie textile de l’espace euro-méditerranéen et atlantique. Organisé conjointement par l’AMITH et CEMS-Global USA, ce sommet de haut niveau rassemblera dirigeants du secteur, marques, distributeurs, fabricants, investisseurs et décideurs d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord.

À l’heure où les marques repensent leur sourcing face aux tensions géopolitiques, aux exigences de traçabilité et à l’urgence climatique, ce sommet se veut un espace de réflexion et d’action pour repenser les chaînes de valeur mondiales du textile et de l’habillement. En favorisant le dialogue, les partenariats et les opportunités d’affaires, il entend bâtir un approvisionnement plus résilient, plus agile et plus durable. Au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’Atlantique, le Maroc y affirmera sa vocation de plateforme de sourcing de proximité et de partenaire industriel de confiance. Cette édition inaugurale posera ainsi les fondations d’un dialogue pérenne entre les deux rives de la Méditerranée et de l’Atlantique.

MIM 2026 s’annonce ainsi comme un événement majeur pour l’avenir du textile marocain, à la fois vitrine de l’excellence du savoir-faire national et tremplin vers de nouvelles collaborations internationales.

Durant trois jours, Casablanca deviendra un hub mondial du textile, mettant en avant le Made in Morocco et les initiatives d’écoresponsabilité, notamment le recyclage de l’eau industrielle, la valorisation des déchets textiles et l’adoption de fibres durables, confirmant l’engagement du Maroc en faveur d’une industrie moderne, éthique et compétitive.