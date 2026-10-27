Lions de l’Atlas: après Ounahi, Ilias Akhomach à son tour freiné par une blessure musculaire

Les pépins physiques se poursuivent pour Ilias Akhomach. L’international marocain sera absent du match opposant Villarreal au CD Manacor, prévu ce mardi dans le cadre de la Coupe du Roi, en raison d’un problème musculaire.

L’ailier marocain aurait ressenti des douleurs à l’issue de la dernière rencontre de son équipe face à Valence en championnat. Son état de santé l’a ensuite contraint à manquer la séance d’entraînement collectif organisée lundi, faisant planer le doute sur sa disponibilité pour les prochaines échéances.

Interrogé sur la situation de son joueur, l’entraîneur de Villarreal, Iñigo Pérez, a confirmé son forfait, tout en reconnaissant ne pas connaître la durée de son indisponibilité.

« Nous serons privés d’Ilias et je ne sais pas combien de temps son absence va durer, car il souffre d’un problème musculaire », a-t-il indiqué.

Le club espagnol attend désormais les résultats des examens médicaux afin de déterminer la nature exacte de la blessure et d’évaluer le délai nécessaire à la reprise du joueur.

En attendant ces résultats, l’incertitude demeure quant à la date de retour d’Ilias Akhomach à la compétition. Villarreal devra ainsi patienter avant d’être fixé sur la durée de l’absence de l’international marocain.