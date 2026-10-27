Chambre des conseillers: Élection des présidents de deux commissions permanentes

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des conseillers a élu, mardi en séance plénière, les deux nouveaux présidents de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme, et de la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures.

Ainsi, Moulay Abderrahmane Blila, du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI), a été élu président de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme, tandis qu’Abou Bakr Abid, du groupe socialiste, a été élu à la tête de la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures.

La liste unique des candidats, telle que annoncée par le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahcen Haddad, a obtenu 50 voix sur un total de 55 suffrages exprimés. Cinq bulletins ayant été déclarés nuls.

Au début de cette séance, M. Haddad a rappelé que cette élection intervient suite à la formation du nouveau gouvernement et tient compte de la nouvelle configuration des composantes de la Chambre des conseillers aussi bien à la majorité qu’à l’opposition.

Il s’agit, a-t-il expliqué, de l’obligation de mettre en conformité la composition des organes de la Chambre avec les dispositions relatives à l’exercice des droits constitutionnels dévolus à l’opposition.

Il a, dans ce contexte, souligné que la présidence de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme est attribuée à l’opposition, conformément à l’article 99 du règlement intérieur de la Chambre et en application de l’article 69 de la Constitution, précisant qu’au regard de la nouvelle configuration gouvernementale, le groupe du RNI fait désormais partie de l’opposition, tandis que le groupe socialiste n’en fait plus partie.

De ce fait, M. Haddad a indiqué que le conseiller Abou Bakr Abid, membre du groupe socialiste, avait présenté sa démission de la présidence de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme, alors que le conseiller Moulay Abderrahmane Blila, du groupe du RNI, avait démissionné de la présidence de la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures.

À la suite de ces deux démissions, les différentes composantes de la Chambre ont été informées de la vacance des deux postes afin de permettre le dépôt des candidatures, a-t-il fait savoir.