Achraf Hakimi fait sensation avec son nouveau look (PHOTO)

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Achraf Hakimi a attiré les regards avant le coup d’envoi du match entre le PSG et l’OL, lundi soir. Le défenseur marocain s’est présenté avec une nouvelle coiffure, adoptant des tresses courtes qui ont rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux.

Pour accompagner ce changement de look, l’international marocain avait choisi un costume bleu marine, une chemise blanche et une cravate Dior. Des lunettes de soleil, des chaussures et un sac en cuir noirs complétaient sa tenue.

De nombreux internautes ont salué l’élégance du joueur parisien et sa nouvelle coiffure, largement commentées en ligne.

Sur le terrain, la soirée s’est également achevée sur une note positive pour Hakimi et ses coéquipiers, vainqueurs de Lyon sur le score de 2-0.

Le Marocain a par ailleurs terminé à la treizième place du classement du Ballon d’Or 2026. La cérémonie de cette 70e édition s’est tenue à Londres, pour la première fois hors de Paris.

H.M.