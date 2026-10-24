Espagne: Mourinho juge « injuste » de comparer le Real au Barça avant le Clasico

L’entraîneur du Real Madrid José Mourinho a affirmé samedi, à la veille du Clasico face au FC Barcelone, qu’il était « injuste » de comparer actuellement son équipe au rival catalan, double champion d’Espagne en titre et leader invaincu de Liga.

« Nous ne sommes pas encore un produit fini, nous en sommes encore à une phase initiale où l’entraîneur apprend, analyse et définit petit à petit la voie à suivre, tandis que les joueurs apprennent à connaître leur entraîneur… Je pense qu’il est injuste de comparer une équipe dans cette situation à une autre qui a le même entraîneur depuis deux ans », a estimé Mourinho en conférence de presse.

L’entraîneur madrilène, de retour sur le banc merengue treize ans après son premier mandat, a rappelé qu’il n’avait pu travailler réellement qu' »un mois et demi ou deux mois » avec son effectif au complet depuis son arrivée en juillet.

Le Real (3e) arrivera au Camp Nou dimanche sur une bonne dynamique, après deux victoires (4-1) contre le Séville FC en championnat et Leipzig en Ligue des champions, pour tenter de revenir à trois points de son rival catalan (1er), battu pour la première fois de la saison mardi par le PSG (4-2) en C1.

« C’est vrai que nous sommes sur une bonne dynamique, nous gagnons nos matches, nous jouons plutôt bien, nous marquons des buts, mais dans un Clasico, tout ce que tu as pu faire avant n’a plus d’influence », a tempéré Mourinho.

« Je crois que les gens qui pensaient, il y a une semaine, que le Barça allait nous humilier, continuent de le penser. Ce n’est pas parce que le Barça a perdu à Paris et que nous avons battu Leipzig qu’ils vont changer d’avis », a-t-il ajouté.

Le « Special One », qui vivra dimanche son premier Clasico depuis 2013, a rappelé le poids historique et symbolique de cette affiche: « le Clasico c’est un match unique, que le monde du football s’arrête pour regarder. J’espère que ce sera un grand match, et que nous gagnerons ».

Il a également affirmé qu’il ne changerait pas son approche tactique pour tenter de bloquer le prodige catalan Lamine Yamal qui « est un grand joueur, et les grands joueurs se respectent. Mais respecter est une chose, changer ses plans tactiques, la structure de son équipe, et oublier sa propre identité, en est une autre. Nous ne ferons jamais cela, ni pour lui, ni pour d’autres joueurs de grand talent que nous affronterons ».