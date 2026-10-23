Salaire, primes, indemnités de départ… ce qu’il faut savoir sur le contrat de Nasreddine Nabi au Wydad

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Le Wydad Athletic Club a officialisé l’arrivée de l’entraîneur tunisien Nasreddine Nabi à la tête de son équipe première jusqu’à la fin de la saison sportive en cours. Cette nomination s’inscrit dans la volonté du club casablancais d’améliorer ses résultats et de rester en course pour les objectifs fixés.

Dans un communiqué, le club rouge a indiqué que la désignation du technicien tunisien s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer les performances de l’équipe et à accroître sa compétitivité lors de la prochaine période. Le Wydad lui a souhaité la bienvenue ainsi que plein succès dans sa nouvelle mission.

Selon les détails financiers du contrat, l’engagement de Nasreddine Nabi court jusqu’à la fin du mois de juin prochain. La rémunération globale prévue s’élève à 3,6 millions de dirhams sur neuf mois, hors primes liées à l’atteinte des objectifs sportifs convenus entre les deux parties.

L’accord prévoit également une clause pénale équivalente à deux mois de salaire en cas de rupture anticipée du contrat, conformément aux conditions financières définies dans les clauses contractuelles.

Une prime de 1 million de dirhams liée aux objectifs sportifs

La direction du Wydad a par ailleurs conditionné une partie des avantages financiers de son nouvel entraîneur aux résultats obtenus. Une prime de 1 million de dirhams lui sera ainsi accordée si l’équipe termine le championnat national à l’une des deux premières places.

Le versement de cette prime reste toutefois subordonné à la qualification pour la Ligue des champions de la CAF.

À travers ces dispositions, le contrat fixe des objectifs sportifs précis au technicien tunisien, avec une priorité accordée à un classement parmi les deux premiers du championnat et à la qualification pour la compétition continentale.