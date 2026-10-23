Maroc: cancer, maladies auto-immunes… Baisse des prix de plusieurs médicaments

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Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a décidé de réduire les prix de plusieurs médicaments au Maroc, destinés au public et à l’usage hospitalier.

Selon la décision publiée au Bulletin officiel, ces baisses concernent notamment des médicaments utilisés dans le traitement des cancers, des maladies auto-immunes et chroniques, ainsi que des troubles de la coagulation sanguine.

Cette mesure est prévue par l’arrêté ministériel n° 2157.26, publié au Bulletin officiel n° 7552 du 15 octobre 2026. Celui-ci modifie et complète l’arrêté n° 787.14 relatif à la révision des prix de vente au public et à usage hospitalier des médicaments.

Le Bulletin officiel a également publié la liste des médicaments concernés par ces réductions, qui portent aussi bien sur des médicaments princeps que sur des génériques.

H.M.