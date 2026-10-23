La Bourse de Casablanca clôture en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse vendredi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,47% à 17.054,31 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,18% à 1.241,94 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 1,04% à 1.249,87 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a progressé de 0,21% à 1.632,73 pts.