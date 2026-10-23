PLF 2027: Fouzi Lekjaa défend El Mansouri et répond aux critiques de l’opposition

Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie et des Finances et de l’Efficience publique, a répondu aux critiques formulées par l’opposition à l’encontre du gouvernement dirigé par Fatima Zahra Mansouri, appelant les parlementaires à ne pas juger l’action de l’Exécutif avant même l’examen du projet de loi de finances (PLF) 2027.

Lors de la séance plénière commune aux deux Chambres du Parlement, organisée vendredi à l’occasion de la présentation du PLF 2027, le ministre a contesté les accusations selon lesquelles le gouvernement aurait déjà renoncé à ses engagements et aux promesses formulées pendant la campagne électorale.

« Il n’est pas raisonnable que certains députés affirment que le gouvernement est revenu sur ses engagements et ses promesses avant même le dépôt du projet de loi de finances devant le Parlement », a-t-il déclaré.

Fouzi Lekjaa s’est également interrogé sur les attentes de certains élus de l’opposition, estimant qu’il n’était pas réaliste d’exiger la concrétisation de l’ensemble des engagements électoraux dès le début de la première année de la législature.

Lekjaa dénonce des tentatives de désinformation

Le ministre a par ailleurs mis en cause les intentions de ceux qui, selon lui, portent des jugements prématurés sur l’action gouvernementale. Il a estimé que ces critiques visaient délibérément à nuire au gouvernement, à induire les citoyens en erreur et à brouiller leur perception de ses engagements.

Appelant les parlementaires à respecter l’intelligence des citoyens, Fouzi Lekjaa a affirmé que les Marocains étaient capables de faire la distinction entre les différentes positions et de se forger leur propre jugement.

« Les Marocains sont capables de faire la part des choses et seul ce qui est juste peut les convaincre », a-t-il soutenu.

Cette intervention intervient dans le cadre de la présentation du PLF 2027, qui ouvre une nouvelle étape dans l’examen des orientations budgétaires du gouvernement et de leur cohérence avec les engagements annoncés.