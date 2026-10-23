Importations de bovins : le plafond des exonérations atteint pour 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le cumul des bovins destinés à l’abattage déjà importés et de ceux couverts par des exonérations douanières encore en vigueur, dont l’importation est en cours, a atteint le contingent de 300.000 têtes fixé pour l’année 2026, a annoncé, vendredi, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire.

Selon un communiqué du ministère, les importateurs et les professionnels ont été informés de l’épuisement de ce contingent, à travers l’avis n°1484 du 15 octobre 2026, publié sur le portail électronique du ministère.

La même source précise que le rythme mensuel moyen des importations s’est établi à près de 24.000 têtes, avec des variations selon les mois. Il a ainsi dépassé 44.000 têtes durant les mois de juin et juillet, contre 17.000 têtes durant les mois d’août et septembre.

À ce jour, 37 sociétés importatrices ont participé à ces opérations d’importation. Par ailleurs, plus de 90% des bovins importés proviennent du Brésil, en raison d’une offre plus abondante par rapport aux pays européens.

Le ministère fait également état d’une augmentation du nombre de demandes au cours du mois d’octobre, à la suite de l’ouverture des importations en provenance du marché portugais, qui présente l’avantage de la proximité géographique.

Cette opération a permis d’approvisionner les marchés nationaux en viandes rouges et d’en garantir la disponibilité. Elle a également contribué à la stabilité des prix à l’échelle nationale.

« Le Maroc a connu, ces dernières années, une hausse des prix des viandes rouges sur les marchés nationaux. Cette augmentation s’explique par la diminution du nombre de têtes de bétail destinées à l’abattage, en raison de la sécheresse qu’a connue le Royaume au cours des dernières années, conjuguée à la raréfaction et au renchérissement des aliments pour bétail, produits localement ou importés. Cette situation a poussé certains éleveurs à procéder à l’abattage d’une partie des femelles bovines, entraînant ainsi une réduction de l’offre actuelle », rappelle le ministère.

Pour faire face à cette conjoncture, le gouvernement avait décidé, au titre de l’année 2026, de suspendre la perception des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables à l’importation de 300.000 têtes de bovins domestiques et ce, jusqu’au 31 décembre 2026, conformément au décret n° 2.25.720 du 29 août 2025 et à l’article 2 de la loi de finances n°50.25.

Cette opération d’importation, qui n’est soumise à aucune autorisation préalable, a été ouverte à l’ensemble des importateurs et des professionnels, conformément à l’avis n°218 du 2 février 2026, publié sur le portail électronique du ministère.

Les demandes d’exonération douanière sont déposées via la plateforme « PORTNET » et traitées par ordre chronologique de réception, dans un délai inférieur à 24 heures. La durée de validité des exonérations douanières accordées a, par ailleurs, été limitée à un mois.

S.L.