Alerte météo au Maroc: fortes pluies, orages et rafales de vent

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Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Oscillant entre 20 et 30 mm, ces averses sont prévues, de 16H30 jusqu’à 24H, dans les provinces de Figuig, Errachidia, Tinghir, Midelt et Al Haouz, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

S.L.