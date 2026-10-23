Abdessamad Ezzalzouli vers le PSG ?

Le Paris Saint-Germain s’intéresserait à l’international marocain Abdessamad Ezzalzouli en vue du prochain mercato hivernal.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, le club parisien serait en concurrence avec le FC Barcelone pour recruter le Lion de l’Atlas, qui continue de se distinguer sous les couleurs du Real Betis.

D’autres médias étrangers évoquent également cet intérêt, expliquant que le PSG chercherait à pallier la longue absence annoncée du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

Et d’ajouter qu’Ezzalzouli constituerait une option intéressante en raison d’un coût de transfert jugé accessible pour le club parisien et du souhait du joueur de rejoindre une grande équipe

H.M.