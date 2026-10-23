PLF 2027: suivez en direct la présentation de Fouzi Lekjaa au Parlement

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Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique, Fouzi Lekjaa, présente ce vendredi 23 octobre devant les deux Chambres du Parlement réunies le projet de loi de finances (PLF) 2027.

Cette séance plénière au siège de la Chambre des représentants, marque le lancement de l’examen parlementaire du texte budgétaire. Suivez en direct les principales annonces et les temps forts de cette présentation.