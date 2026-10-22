Météo au Maroc: orages et pluies ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 23 octobre 2026:

– Pluies ou averses avec risque d’orage sur l’Atlas et ses régions voisines et par endroits sur les provinces sahariennes.

– Ondées et orages sur le Sud-est et l’intérieur du Souss.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec parfois ondées sur les plaines nord et centre, l’Oriental et le Rif.

– Rafales de vent modérées sur les côtes centre et le Sud du Haut Atlas.

– Température minimale de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 17/22°C sur les provinces sud, le Sud-est, le Souss, Chiadma et les plaines de Tadla et Rehamna et de 12/17°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur les provinces sud et Chiadma et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

S.L.