« Je ne suis pas un lustre » : le tacle de Fatima Ezzahra El Mansouri au PJD (VIDEO)

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La cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a défendu, ce jeudi à la Chambre des représentants, la place des femmes dans la vie professionnelle et publique. Dans une intervention visant le PJD, elle a dénoncé un discours qui voudrait cantonner les femmes au foyer, tout en lançant : « L’islam n’a pas été créé par votre parti».

El Mansouri est revenue sur les propos de Abdelilah Benkirane, qui avait comparé la femme à «un lustre destiné à illuminer la maison». Elle lui a opposé la réalité des femmes qui travaillent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, évoquant notamment les veuves et les divorcées dont les ex-maris ne versent pas la pension alimentaire.

« Vous avez permis à vos filles de faire leurs études pour travailler, mais vous voulez transformer les filles des Marocains en lustres », a-t-elle dénoncé.

Refusant cette vision du rôle des femmes, El Mansouri a conclu par une affirmation personnelle : « Malheureusement, je ne suis pas un lustre. Je suis un cerveau, une conscience et des. C’est la femme qui est devant vous. »

À travers cette prise de parole, la cheffe du gouvernement a revendiqué une place pour les femmes fondée sur leurs compétences, leurs convictions et leur engagement, tout en rappelant les responsabilités économiques et familiales qu’elles assument au quotidien.

N.M.