PLF 2027: séance plénière ce vendredi au Parlement

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Par LeSiteinfo avec MAP

Les deux Chambres du Parlement tiendront, vendredi, une séance plénière commune consacrée à la présentation du Projet de Loi de Finances pour l’année budgétaire 2027 par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique.

Cette séance, qui se tient conformément aux dispositions de l’article 68 de la Constitution, aura lieu à partir de 15h00 au siège de la Chambre des représentants, indique un communiqué conjoint des deux Chambres du Parlement.

S.L.