Chambre des représentants: le programme gouvernemental adopté à la majorité absolue

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des représentants a adopté à la majorité absolue, jeudi lors d’une séance plénière, le programme gouvernemental présenté par la Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, devant les deux Chambres du Parlement, conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution.

Le programme a été adopté par 204 voix pour et 127 contre.

Par ce vote, la Chambre des représentants accorde sa confiance au nouveau gouvernement, en droite ligne de l’article 88 de la Constitution. Selon cet article, le gouvernement est investi après l’obtention de la confiance de la Chambre des représentants, exprimée par le vote à la majorité absolue de ses membres en faveur du programme du gouvernement.

A la suite de l’adoption de son programme par la Chambre des représentants, le nouvel Exécutif parachève ainsi les conditions constitutionnelles pour exercer ses prérogatives.

S.L.