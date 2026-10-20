PSG: Ousmane Dembélé sort blessé face au Barça

L’attaquant international français Ousmane Dembélé, blessé, a été contraint de céder sa place à la 19e minute du choc de la 3e journée de la Ligue des champions face au FC Barcelone mardi soir.

Le Ballon d’or en titre s’est tenu l’arrière de la cuisse gauche après une accélération avant de quitter la pelouse en rejoignant directement les vestiaires, alors que le match n’avait même pas encore atteint la demi-heure de jeu.

Il a été remplacé par Ferran Torres, arrivé cet été du Barça.

Cet épisode s’ajoute à une longue série de blessures de l’attaquant des Bleus (71 sélections, 13 buts), régulièrement touché aux cuisses durant sa carrière.

Il s’agit d’une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, d’autant que le joueur de 29 ans avait enfin démarré sa saison après de belles performances lors des victoires contre Manchester City (4-2) puis contre Strasbourg (3-1).

S.L.