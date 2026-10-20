PSG-Barça : le fan club du PSG au Maroc en force au Parc des Princes (PHOTO)

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Le PSG affronte le Barça ce mardi au Parc des Princes, à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des champions. Pour cette affiche, plusieurs membres du fan club officiel du PSG au Maroc ont fait le déplacement en nombre afin de soutenir le club parisien.

Présents dans les tribunes, plus de 30 supporters veulent donner de la voix pour encourager leur équipe face au club catalan. Un rendez-vous qu’ils tenaient à vivre sur place, comme l’explique leur président, Karim Chérif Skalli.

« C’est une rencontre qu’on ne pouvait pas manquer. Nous sommes venus nombreux pour soutenir le PSG », confie-t-il.

Ce déplacement témoigne également de l’engouement que suscite le club parisien auprès de ses fans marocains. Selon Karim Chérif Skalli, « les supporters du PSG au Maroc sont de plus en plus nombreux ».

Au Parc des Princes, les membres du fan club marocain comptent ainsi apporter leur contribution à l’ambiance de cette soirée européenne et pousser les Parisiens face au Barça.

H.M.