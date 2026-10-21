Paris, Lyon, Rouen… Les manifestations interdites dans plusieurs villes de France

Les manifestations sont interdites jeudi à Paris et Lyon et samedi dans des villes comme Rouen et Toulon en raison des risques de troubles, à la suite des violences et pillages du week-end dernier en marge de la mobilisation sociale, ont annoncé les autorités mercredi.

A Paris, la préfecture de police a pris un arrêté interdisant les rassemblements et manifestations dans certains secteurs de la capitale jeudi de 8H00 à 20H00.

Sont concernés notamment l’Elysée, Matignon, l’Assemblée nationale, le Sénat ainsi que des lieux touristiques comme les Champs-Elysées, le musée du Louvre et le quartier des grands magasins.

L’interdiction porte également sur les places d’Italie, de la Bastille, de la République, la zone commerçante de Châtelet et des Halles, l’île de la Cité ainsi que les gares parisiennes.

Un peu plus tôt dans la journée, la préfecture de police avait interdit une manifestation déclarée par Interfac IDF, prévue jeudi dans la capitale, en raison de « l’incapacité de l’organisateur à éviter les exactions » lors des rassemblements les 13 et 17 octobre, et pour « garantir la sécurité des biens et des personnes ».

Interfac IDF, qui se présente comme l’assemblée générale des étudiants des facultés franciliennes, avait déclaré pour jeudi un parcours allant du boulevard de l’Hôpital jusqu’à la place de la Bastille.

Toujours dans le cadre du mouvement lycéen et étudiant, le préfet du Rhône a interdit mercredi une manifestation prévue jeudi après-midi à Lyon, organisée par l’Unef et le Nouveau parti anticapitaliste (NPA).

« Face aux risques sérieux de troubles à l’ordre public et au regard du contexte actuel, j’ai fait le choix, en responsabilité, d’interdire ce rassemblement pour éviter tout débordement et garantir la sécurité de tous », a déclaré le préfet Étienne Guyot dans un communiqué.

Le parcours déposé par les organisateurs prévoyait une arrivée place Bellecour, où des violences avaient éclaté samedi en marge de la manifestation contre « la vie chère » avec notamment l’incendie d’une antenne de l’office du tourisme.

En Normandie, les manifestations seront interdites dans les centre-villes de Rouen et du Havre samedi entre 9H00 et 20H00, a décidé la préfecture de Seine-Maritime.

Ces interdictions « font suite aux violences urbaines qui se sont déroulées » dans les deux villes samedi dernier.

A Rouen et Elbeuf, autre ville du département, « une trentaine d’enseignes commerciales » avaient été prises pour cible, du mobilier urbain détruit et des incendies allumés sur la voie publique.

Dans le sud de la France, à Toulon, les « manifestations, cortèges, défilés et rassemblements à caractère revendicatif » seront interdits dans le centre-ville samedi de 11H00 à 23H59, a annoncé le préfet du Var Simon Babre.

Une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce samedi dans toute la France.

Le ministère de l’Intérieur doit détailler jeudi le dispositif de sécurité pour samedi mais a d’ores et déjà prévu le recours à des blindés, aux militaires de la force Sentinelle et aux unités d’élite de police et gendarmerie.

S.L