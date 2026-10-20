Ligue des champions: le PSG fait tomber le Barça (4-2)

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Une semaine après avoir fait tomber Manchester City (4-2) sur sa pelouse, le PSG a enchaîné un troisième succès en autant de rencontres européennes en dominant 4-2 Barcelone mardi au Parc des Princes lors d’un choc spectaculaire en Ligue des champions.

Après l’ouverture du score par Désiré Doué (38e), le Barça a répondu avec Xavi Espart (55e), avant que Lucas Hernandez ne redonne l’avantage au PSG de la tête (72e). L’inévitable Lamine Yamal (79e) a de nouveau égalisé mais Vitinha (81e) et Fabian Ruiz (86e) ont fait plier les Blaugranas, leur infligeant leur première défaite de la saison.

Seule ombre au tableau pour les Parisiens: les sorties sur blessures d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos, tous remplacés en cours de jeu.

S.L.