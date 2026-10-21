Starlight : qui pour remplacer Asmaa Lmnawar et Manal ?

L’artiste marocaine Diyae Taybi a annoncé le début du tournage de la quatrième saison de «Starlight », le concours de talents musicaux diffusé sur 2M. Dans une publication sur Instagram, elle a partagé un aperçu des coulisses depuis le studio de l’émission, annonçant ainsi le retour de cette compétition.

Cette nouvelle saison devrait connaître des changements au sein du jury. Selon des informations précédemment recueillies par le magazine Ghalia, les chanteuses Salma Rachid et Sanaa Marahati devraient rejoindre le programme en remplacement d’Asmaa Lmnawar et de Manal Benchlikha. Ces arrivées pourraient donner une nouvelle tonalité à l’émission, dans l’attente de précisions sur le reste du dispositif.

« Starlight » entend poursuivre sa mission de découverte de nouvelles voix et offrir aux jeunes talents l’occasion de révéler leurs capacités. Au fil des étapes, les candidats seront évalués aussi bien sur leurs qualités vocales que sur leur présence scénique, tout en acquérant une nouvelle expérience artistique.

L’accompagnement et la préparation occupent également une place importante dans leur parcours. Au-delà des prestations devant le jury, les participants doivent travailler leur interprétation, leur maîtrise vocale et leur interaction avec le public. Dans ce cadre, Diyae Taybi les accompagne dans la préparation des spectacles et les aide à donner le meilleur d’eux-mêmes durant la compétition.

H.M.