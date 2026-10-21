Le Maroc attire un nouveau talent avant le Mondial U17

La Fédération royale marocaine de football a réussi à convaincre un jeune talent de représenter le Maroc plutôt que la France ou la Turquie.

Selon les informations recueillies par Le Site info, Yasir Aktas, joueur de l’AS Monaco, a choisi de porter le maillot du Maroc. Il devrait rejoindre les Lionceaux de l’Atlas pour la Coupe du monde U17, prévue le mois prochain au Qatar.

Capable d’évoluer sur les deux ailes, Aktas s’est distingué ces derniers temps, attirant l’attention de plusieurs sélections et clubs.

Également éligible pour représenter la France et la Turquie en raison de ses origines, le jeune joueur a finalement opté pour le Maroc.

H.M.