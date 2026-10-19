Wydad: réunion décisive ce lundi entre Ibrahim El Asri et Paulo Sérgio

Le président du Wydad Casablanca, Ibrahim El Asri, va prendre des mesures vis à vis de l’entraîneur Paulo Sérgio, au lendemain du match nul concédé dimanche face à l’Amal Tiznit, au complexe Mohammed V.

Selon une source fiable citée par le Site Info, El Asri aurait demandé au technicien portugais de se présenter ce lundi à son bureau pour une réunion d’urgence consacrée à l’évaluation de son bilan à la tête de l’équipe, en vue de prendre une décision définitive sur son avenir.

D’après la même source, cette réunion devrait déboucher sur une séparation avec Paulo Sérgio, en raison des mauvais résultats enregistrés par le Wydad.

L’entraîneur et les joueurs font l’objet de vives critiques en raison des performances décevantes et des résultats négatifs de l’équipe, qui n’a toujours pas réussi à décrocher sa première victoire au complexe Mohammed V cette saison.