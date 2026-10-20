Ligue des champions : Vinicius de retour avec le Real Madrid

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant brésilien Vinicius Junior, actuellement suspendu pour quatre matchs en Liga après son expulsion face à Villarreal, fait son retour dans le groupe du Real Madrid pour la réception du RB Leipzig, mercredi, lors de la troisième journée de la Ligue des champions.

L’international brésilien, qui a purgé dimanche face au Séville FC le premier de ses quatre matchs de suspension, manquera également les prochaines rencontres de championnat contre le FC Barcelone, le Racing Santander et Valence.

L’entraîneur madrilène, José Mourinho, a confirmé que Vinicius serait titulaire face à Leipzig, lors de la conférence de presse d’avant-match.

Le défenseur brésilien Eder Militao figure également dans le groupe après avoir effectué son retour à la compétition face au Séville FC, au terme de près de six mois d’absence pour blessure.

Par ailleurs, le club merengue devra composer sans Raul Asencio, opéré d’une fracture de fatigue du tibia droit, Rodrygo, qui poursuit sa reprise individuelle, et Ferland Mendy, en phase finale de récupération mais non inscrit sur la liste du Real Madrid pour la Ligue des champions.

S.L.