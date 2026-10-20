Chambre des représentants: le programme du gouvernement soumis au vote jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des Représentants tient, jeudi, deux séances plénières consacrées à la discussion et au vote du Programme gouvernemental.

La première séance prévue à partir de 10H00, sera consacrée à la discussion du Programme gouvernemental, indique un communiqué de la Chambre des Représentants, ajoutant qu’une deuxième séance (18H00) sera dédiée à la réponse de la Cheffe du gouvernement aux interventions du groupement et des groupes parlementaires, suivie du vote dudit programme.

Les deux séances se tiendront conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution, ainsi que celles du Règlement intérieur de la Chambre, conclut le communiqué.

S.L.