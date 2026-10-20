Le Conseil de gouvernement adopte le PLF 2027

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni mardi à Rabat sous la présidence de la Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a examiné et adopté le Projet de Loi de Finances n° 60.26 pour l’année budgétaire 2027.

Dans un communiqué, le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Porte-Parole du gouvernement, Samir Belfkih, a indiqué que le texte a été présenté par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Performance publique, Fouzi Lekjaa.

S.L.