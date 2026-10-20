La Bourse de Casablanca clôture sa séance en territoire négatif ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif mardi, son indice principal, le MASI, cédant 0,24% à 16.934,59 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,23% à 1.223,48 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,2% à 1.250,74 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique regroupant les petites et moyennes capitalisations, a, pour sa part, abandonné 0,66% à 1.608,2 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Industrie agricole » (-2,8%), « Société de financement et autres activités financières » (-1,73%) et « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (-1,52%) ont accusé les plus forts replis.

À l’inverse, les secteurs « Sylviculture et papier » (+3,4%), « Industrie pharmaceutique » (+2,04%) et « Services de transport » (+1,33%) ont affiché les meilleures performances.

Les échanges ont atteint plus de 150,44 millions de dirhams (MDH), dominés par les transactions sur Douja Prom Addoha (19,32 MDH), Attijariwafa Bank (18,91 MDH) et Managem (17,45 MDH).

La capitalisation boursière s’est, quant à elle, établie à près de 997,5 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Oulmès (-5,04% à 1.130 DH), IB Maroc.com (-4,02% à 52 DH), Cash Plus (-3,74% à 206 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (-3,65% à 1.321 DH) et Aluminium du Maroc (-3,23% à 1.858 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Colorado (+5,48% à 77 DH), Med Paper (+3,4% à 22,8 DH), Sothema (+2,21% à 314,8 DH), Cartier Saada (+2% à 19,38 DH) et Involys (+1,64% à 117,9 DH).

S.L.