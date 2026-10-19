La 6e édition du Salon du livre d’Oujda du 27 octobre au 1er novembre 2026

L’Agence de Développement de l’Oriental organise, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la

Culture et des Sports, la Wilaya de la Région de l’Oriental, le Conseil de la Région de l’Oriental, la Commune

d’Oujda, l’Université Mohammed Premier, l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation et la

Fondation Marocaine pour la Promotion de l’Enseignement Préscolaire, la 6ᵉ édition du Salon du livre

d’Oujda « Lettres du Maghreb », qui se tiendra du 27 octobre au 1er novembre 2026, sur l’esplanade du Stade

d’Honneur d’Oujda.

Placée sous le thème « Réinventer un monde en commun », cette édition met en avant le rôle de la

littérature et de la pensée dans le rapprochement des cultures et des peuples. Elle constitue une occasion

de renforcer le dialogue et les échanges culturels et intellectuels, tout en réaffirmant la place du livre

comme vecteur de diffusion des savoirs et des cultures. Le Salon entend également encourager la lecture

et soutenir la création littéraire et intellectuelle.

Cette année encore, le Salon accueillera de nombreux écrivains, éditeurs et intellectuels venus de différents

pays. Ils prendront part à une programmation culturelle riche et diversifiée, comprenant des conférences,

des tables rondes et des rencontres ouvertes au public, consacrées aux enjeux de la création, aux grandes

questions de la pensée contemporaine et à la réflexion autour de ce qui rassemble les êtres humains. La

participation des maisons d’édition et des institutions culturelles offrira également aux visiteurs l’occasion

de découvrir les dernières nouveautés éditoriales.

Pour répondre aux attentes des visiteurs, dont le nombre ne cesse d’augmenter d’une édition à l’autre, la

durée du Salon a été prolongée cette année. L’événement se déploiera sur une superficie d’environ 5 000

m², comprenant des stands dédiés aux maisons d’édition et aux institutions publiques, des espaces

réservés aux jeunes et aux enfants, des salles de conférences, une caravane culturelle ainsi qu’un café

littéraire destiné aux présentations et aux séances de dédicaces.

Le Salon proposera également une programmation culturelle et artistique hors les murs. Des conférences

seront organisées au sein de l’Université Mohammed Premier, au lycée Omar Ibn Abdelaziz ainsi qu’à la

prison locale d’Oujda. Des soirées poétiques, des rencontres artistiques et une exposition d’arts plastiques

mettant à l’honneur les artistes de la Région de l’Oriental viendront enrichir cette programmation.

Dans un contexte mondial marqué par le développement rapide des technologies de l’intelligence

artificielle, le Salon ouvrira également un espace de réflexion sur les effets de ces évolutions technologiques

sur le livre, ainsi que sur les opportunités et les défis qu’elles représentent pour les penseurs, les créateurs

et les éditeurs.

À travers cette sixième édition, le Salon du livre d’Oujda poursuit son ambition de consolider sa place parmi

les grands rendez-vous culturels nationaux et internationaux. Il confirme sa vocation de lieu de dialogue,

de rencontre et de création, offrant aux lecteurs, chercheurs et passionnés de culture un espace privilégié

pour échanger des idées et découvrir la diversité des cultures et des expériences littéraires et intellectuelles.