Assurance: Sanlam Maroc devient SanlamAllianz

Une nouvelle marque pour une compagnie d’assurance qui réunit les forces de Sanlam Maroc et d’Allianz Maroc, avec l’ambition de servir toujours mieux ses assurés et ses partenaires.

Sanlam Maroc adopte la marque SanlamAllianz, dans le prolongement du rapprochement avec Allianz Maroc entré en vigueur le 2 juillet 2026. Cette nouvelle identité donne aux deux compagnies désormais réunies, un visage commun qui exprime pleinement la complémentarité de leurs expériences, de leurs réseaux et de leurs expertises. Elle porte l’ambition d’en conjuguer le meilleur au service des assurés et des partenaires.

Une ambition à la mesure de l’envergure du nouvel ensemble sur le marché marocain. Fort de plus de 8 milliards de dirhams de primes émises agrégées, le nouvel ensemble se classe en effet au 4e rang du marché de l’assurance et détient près de 14 % de part de marché.

Il est leader de l’assurance Non-Vie, avec une part de marché de 23%. Ses 750 agents généraux, qui constituent le premier réseau du Royaume, ainsi que ses courtiers partenaires, lui permettent d’accompagner les particuliers, les professionnels et les entreprises au plus près de leurs besoins.

« Notre nouvelle marque porte une ambition simple : mettre la force de cet ensemble au service de nos assurés et de nos partenaires. Elle réunit des équipes qui connaissent très bien le marché marocain, des réseaux proches des clients et des expertises complémentaires.

À nous maintenant de faire de cette force une différence concrète dans la vie de nos assurés : être plus proches, plus réactifs et mieux répondre à leurs besoins», déclare Yahia Chraibi, Administrateur Directeur Général de SanlamAllianz Maroc

Par ailleurs, ce rebranding marque une nouvelle étape pour un acteur profondément ancré au Maroc, qui s’appuie également sur la dynamique engagée par les groupes Sanlam et Allianz à l’échelle africaine. La marque SanlamAllianz exprime ainsi l’union de deux histoires et de deux savoir-faire, forts de plus de 240 ans d’expérience combinée.

Elle traduit l’ambition portée par le partenariat entre Sanlam, groupe panafricain de référence dans les services financiers, et Allianz, groupe international d’assurance : associer leur connaissance des marchés africains, leurs expertises et leurs capacités au service des clients du continent.

Pour les assurés, l’adoption de cette nouvelle marque ne change rien aux contrats en cours, aux garanties souscrites ni à la prise en charge des sinistres. Les services se poursuivent normalement et les interlocuteurs habituels restent les mêmes. Aucune démarche particulière n’est requise de la part des clients.

Au-delà de cette continuité, SanlamAllianz Maroc entend faire progressivement bénéficier ses assurés et ses partenaires des expertises réunies : des offres et des parcours enrichis, une qualité de service renforcée et une capacité d’innovation accrue. La nouvelle marque accompagne ainsi un projet de développement inscrit dans la durée, au service des assurés et du marché marocain de l’assurance