Fortes pluies orageuses: alerte sur plusieurs axes autoroutiers

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a appelé, lundi, l’ensemble des usagers de l’autoroute à faire preuve de prudence, à la suite du bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie (DGM), qui prévoit de fortes averses orageuses dans plusieurs provinces du Royaume.

Dans un communiqué, ADM recommande aux automobilistes empruntant les axes autoroutiers reliant Kénitra à Tanger Med, Fnideq à Tétouan, ainsi que Rabat à Oujda, de redoubler de vigilance et de s’informer sur les conditions de circulation avant tout déplacement.

Selon la DGM, des averses orageuses localement fortes, accompagnées d’un risque de grêle, sont attendues lundi dans plusieurs régions du pays.

Dans son bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange, la Direction prévoit des précipitations comprises entre 30 et 45 mm dans les provinces de Tétouan, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Al Hoceima, Nador, Driouch, M’diq-Fnideq.

Des pluies orageuses avec des cumuls allant de 20 à 30 mm sont également attendues dans les provinces d’El Hajeb, Moulay Yacoub, Khémisset, Meknès, Sidi Kacem, Ifrane, Fès, Berkane, Figuig, Errachidia, Larache, Sefrou, Tanger, Asilah, Midelt et Boulemane.

Ces précipitations sont prévues ce lundi 19 octobre, entre 11h et 22h.

Face à ces conditions météorologiques, les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, à maintenir une distance de sécurité suffisante et à éviter les manœuvres brusques, notamment sur les tronçons exposés aux fortes pluies.