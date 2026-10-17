Ligue des Champions CAF: la RS Berkane s’impose sur la Star Sport Academy (2-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Renaissance Sportive de Berkane a décroché samedi sur la pelouse du Stade Samuel Kanyon Doe (SKD) au Liberia, une victoire précieuse en s’imposant par 2 à 0 face au Club sierraléonais, Star Sport Academy, au terme du match Aller, comptant pour le 2è tour préliminaire de la Ligue des Champions de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Cette victoire a été signée doublement par l’attaquant talentueux Oussama El Mlioui, qui s’est imposé comme la star du match, après avoir ouvert le score pour l’équipe de Berkane à la 14è minute.

Peu avant la fin de la première mi-temps, El Mlioui a doublé la mise plus précisément à la 45e minute, creusant l’écart face aux Sierraléonais et permettant à ses coéquipiers de rejoindre les vestiaires avec un bon moral.

En seconde période, les poulains de Pedro Leitao Brito ont continué leur ascension en tentant de creuser l’écart mais leurs efforts n’ont pas abouti.

Le match retour opposant la RS Berkane à Star Sport Academy est prévu le samedi 24 octobre prochain au Stade municipal de Berkane.