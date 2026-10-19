CAN 2025: le TAS rendra sa décision sur la finale fin novembre

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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé, lundi 19 octobre, que sa décision dans le litige opposant la Fédération sénégalaise de football (FSF) à la CAF et à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) est attendue à la fin du mois de novembre 2026.

Le verdict concernant la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 ne sera pas connu dans l’immédiat. Dans un communiqué publié lundi 19 octobre depuis Lausanne, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a indiqué que la formation arbitrale chargée d’examiner l’appel de la Fédération sénégalaise de football (FSF) poursuit ses délibérations. La sentence complète, qui comprendra les motifs juridiques de la décision, est attendue fin novembre 2026.

L’audience consacrée à cette affaire s’est tenue le 8 octobre dernier au siège du TAS, en Suisse, à huis clos. Le litige oppose la FSF à la Confédération africaine de football (CAF) et à la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Dans sa communication, le tribunal précise que les arbitres ont choisi de rendre une décision complète, accompagnée de sa motivation juridique. Cette procédure nécessite plusieurs semaines supplémentaires avant la publication de la sentence.

Aucune décision définitive annoncée à ce stade

Le communiqué du TAS ne préjuge pas de l’issue de l’appel. Il confirme uniquement que les délibérations sont en cours et fixe une échéance prévisionnelle pour la publication de la décision. Les parties devront donc attendre la sentence arbitrale pour connaître la position définitive du tribunal dans ce dossier.

Le TAS rappelle, par ailleurs, que seules les informations diffusées par ses canaux officiels font foi. Toute nouvelle communication relative à cette affaire sera publiée sur son site internet.

D’ici à la fin du mois de novembre, l’issue de cette procédure restera ainsi suspendue à la décision des arbitres de Lausanne.