Ministère de l’Économie, des Finances et de la Performance publique: passation des pouvoirs entre Fouzi Lekjaa et Nadia Fettah

La cérémonie de passation des pouvoirs entre Fouzi Lekjaa, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique, et Nadia Fettah, s’est déroulée samedi à Rabat.

À cette occasion, Lekjaa a exprimé sa fierté de la Haute Confiance Royale placée en lui, affirmant sa détermination à relever les défis liés à ce poste.

Il a également félicité Mme Fettah pour le travail accompli au cours de ces dernières années.

Par ailleurs, Lekjaa a souligné que la force du ministère réside dans sa culture, son état d’esprit et son dévouement au service de l’intérêt général, saluant les efforts déployés par les équipes du département.

De son côté, Fettah a souhaité le plein succès à Lekjaa, se disant optimiste quant aux réalisations qu’il pourra accomplir à la tête du ministère.

Elle a aussi remercié les directeurs, responsables et cadres du ministère pour leurs efforts, mettant en exergue les avancées économiques réalisées par le Maroc, en particulier dans les domaines des exportations, de l’investissement et du tourisme, ainsi que le renforcement de l’attractivité du Royaume à l’international.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des directeurs de plusieurs organismes et établissements publics, ainsi que de responsables et de cadres des départements et directions relevant du ministère.