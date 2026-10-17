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France: à Paris, « des rues entières ravagées », déplore le maire, « très en colère »

AFP17 octobre 2026 - 18:30
Protesters break windows of a French food company 'Picard' shop during a demonstration against the "high cost of living", in Paris on October 17, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together various groups expressing their anger: former "Yellow Vest", secondary school and university students, climate activists and even farmers. After weeks of student protests, France faces broader, nationwide demonstrations on October 17, 2026 over the cost of living, setting up a potentially fraught six months heading into a presidential election. A police source told AFP that authorities estimated nearly 200,000 people could take part, with 40,000 in Paris. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

Le maire socialiste de Paris Emmanuel Grégoire a estimé que le bilan des violences et pillages commis samedi en marge des manifestations contre la vie chère dans sa ville serait « d’ampleur immense », des « rues entières » ayant été « méthodiquement ravagées ».

« Très en colère », l’édile a évoqué au micro de Franceinfo TV, outre les commerces saccagés et pillés, « des dégâts sur l’espace public » et « des monuments qui ont été dégradés, cassés ». « Des rues entières ont été méthodiquement ravagées », a-t-il déploré, en tenant à faire « la différence entre le mouvement social » et « des casseurs » pour lesquels il n’a « aucune indulgence ».

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