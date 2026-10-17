France: à Paris, « des rues entières ravagées », déplore le maire, « très en colère »

Le maire socialiste de Paris Emmanuel Grégoire a estimé que le bilan des violences et pillages commis samedi en marge des manifestations contre la vie chère dans sa ville serait « d’ampleur immense », des « rues entières » ayant été « méthodiquement ravagées ».

« Très en colère », l’édile a évoqué au micro de Franceinfo TV, outre les commerces saccagés et pillés, « des dégâts sur l’espace public » et « des monuments qui ont été dégradés, cassés ». « Des rues entières ont été méthodiquement ravagées », a-t-il déploré, en tenant à faire « la différence entre le mouvement social » et « des casseurs » pour lesquels il n’a « aucune indulgence ».