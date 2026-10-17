Émue aux larmes, Leila Benali fait ses adieux aux équipes du ministère

La cérémonie de passation des pouvoirs entre l’ancienne ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et sa successeure, Chafikha Afilal, s’est déroulée samedi matin au siège du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, dans une atmosphère empreinte d’émotion.

Visiblement émue au moment de faire ses adieux, Leila Benali n’a pu retenir ses larmes devant plusieurs dizaines de hauts responsables et de fonctionnaires du ministère avec lesquels elle a travaillé durant cinq ans.

Des photos et des vidéos de cette séquence, relayées sur les réseaux sociaux, témoignent de l’intensité de ces instants. On y voit l’ancienne ministre échanger des adieux avec les équipes qui l’ont accompagnée tout au long de son mandat, dont plusieurs semblaient eux aussi profondément touchés par son départ.

Ces images, marquées par l’émotion et la reconnaissance, ont mis en lumière les liens tissés entre Leila Benali et les collaborateurs avec lesquels elle a travaillé au sein du département.

Pour rappel, Chafikha Afilal a été nommée vendredi ministre de la Transition énergétique et du Développement durable dans le cadre de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Fatima Zahra El Mansouri.