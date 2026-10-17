Casablanca: le prix du poulet s’envole, les consommateurs à bout

Les prix du poulet ont enregistré une forte hausse ce samedi, atteignant 23 dirhams le kilogramme, voire 24 dirhams chez certains détaillants à Casablanca. Une flambée qui suscite la colère des consommateurs, dont certains s’exclament : «C’en est trop pour nous !»

Selon plusieurs témoignages recueillis par le Site Info, les prix du poulet ont atteint 24 dirhams le kilogramme chez certains vendeurs de volailles dans la capitale économique.

Face à cette hausse, des citoyens ont interpellé les responsables du secteur sur les réseaux sociaux, appelant à renforcer le contrôle des prix dans les différents marchés de Casablanca.

Plusieurs consommateurs déplorent des augmentations soudaines et répétées du prix du poulet, sans que les véritables raisons de ces fluctuations ne soient clairement expliquées.

De son côté, un professionnel du secteur attribue cette hausse à la forte demande en viande de volaille durant la saison estivale. Les fêtes et les mariages organisés pendant cette période auraient contribué à écouler les stocks accumulés dans les élevages, favorisant ainsi la remontée des prix.