Météo Maroc: les prévisions du dimanche 18 octobre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 18 octobre 2026.

– Averses orageuses sur le Rif, la Méditerranée, le Sud-Est, l’Oriental, le Haut et Moyen Atlas et leurs régions Ouest voisines.

– Passages nuageux denses sur le Tangérois, Loukkos, le Nord du Gharb, les plaines atlantiques Nord et Centre avec ondées et risque d’orages par endroits et par moments.

– Temps passagèrement nuageux sur les régions Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes avec ondées éparses.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Rafales de vent modérées sur le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/15°C sur l’Oriental et les versants Est de l’Atlas, les plateaux de phosphate, le Souss de 20/24°C sur les provinces sahariennes et de 15/20 ailleurs.

– Température en baisse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.