Coupe de la CAF: L’AS FAR décroche un nul en Côte d’Ivoire face au CO Korhogo (0-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Association Sportive des FAR a décroché samedi sur la pelouse du Stade Amadou Gon Coulibaly dans la ville ivoirienne de Korhogo, un nul (0 à 0) contre le Club Omnisport de Korhogo (COK) au terme du match Aller comptant pour le 2è Tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Les protégés de Pedro Soares Gonçalves se sont très tôt entrés dans l’ambiance du jeu en réussissant à mieux maitriser ce match, grâce à une forte concentration et une excellente organisation en à l’avant, au milieu du terrain comme à la défense, souvent ponctuées par des contre-attaques rapides bien que manquant de précision, mais au moins « contraignantes » pour les Calaos à ne pas trop s’aventurer et à rester plus vigilants.

Bien que la méfiance fût l’unique maitre-mot des deux côtés, marocain et ivoirien, cela n’a pas empêché les deux sélections de livrer un jeu équilibré et ouvert, avec à la clé un haut niveau de sportivité, un esprit combatif et un bon fair-play, et l’avantage pour les Militaires de se montrer plus libérés de toute pression, en tentant de mettre en difficulté la défense adversaire bien que le score demeure inchangé.

Défiant une chaleur torride et un taux élevé d’humidité, les Militaires n’ont pas lésiné sur les moyens pour donner de leur mieux, animés de l’espoir d’assurer une entrée réussie en compétition, avant de retrouver leur adversaire ivoirien le 25 octobre au Maroc pour le match « Retour », jugé décisif dans la course à la qualification pour le tour suivant de ce tournoi continental.

Au retour des vestiaires, la machine des Calaos a changé complètement de style et de rythme, en misant davantage sur des attaques rapides et agencées, à même de faire la pression sur la défense des FAR. Une pression qui allait apporter ses fruits, avant l’annulation d’un but des locaux suite à un hors-jeu sifflé par l’arbitre.

Alors que les FAR ont livré une belle prestation en faillant changer le score à maintes reprises, la pression des locaux a été quasi- maintenue jusqu’au coup du sifflet final du match. Une pression qui traduit déjà la prise de conscience des locaux que le match Retour face au Club militaire rodé et expérimenté dans les compétitions continentales, et ayant le privilège cette fois-ci, de livrer sa prestation devant ses supporters, ne serait aucunement une entreprise aisée.