La Premier League sous le charme de Yassir Zabiri

A la Une

Yassir Zabiri suscite l’intérêt de clubs anglais après son excellent début de saison sous les couleurs du Racing Santander. Auteur de sept buts lors des huit premières journées, l’attaquant a vu sa cote grimper sur le marché des transferts.

Leeds United et Ipswich Town suivent de près ses performances. Les deux clubs ont dépêché des observateurs pour évaluer son niveau et ses qualités sur le terrain.

Zabiri évolue actuellement à Santander dans le cadre d’un prêt. Sous contrat avec le Stade rennais jusqu’en juin 2029, son avenir dépendra donc de la position du club français face aux éventuelles offres.

De son côté, Santander souhaite le conserver définitivement. Convaincus par ses prestations depuis le début de la saison, les dirigeants du club espagnol ont transmis une offre à Rennes pour obtenir son transfert.

HM.