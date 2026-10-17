Alerte Météo: averses orageuses samedi et dimanche dans ces villes du Maroc
Des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, samedi et dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ces averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues samedi de 15H40 à 24H00 dans les provinces d’Al-Hoceima, Chichaoua, Figuig, Chefchaouen, Azilal, Oujda-Angad, Al-Haouz, Tata, Tétouan, Ouarzazate, Zagora, Tinghir, Taroudant, Taza, Beni Mellal, Guercif, Taourirt et Jerada, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique actualisé de niveau de vigilance orange.
Des averses orageuses (20 à 40 mm) sont également prévues, dimanche de 10h00 à 24h00, dans les provinces de Zagora, Figuig, Azilal, Eerrachidia, Midelt, Boulemane, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Mdiq-Fnideq, Tinghir, Al-Haouz et Tétouan.