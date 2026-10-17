Mobilisation contre la « vie chère » : plus de 500.000 manifestants en France

« Plus de 500.000 » personnes ont participé aux actions et défilés organisés samedi en France contre la « vie chère », a indiqué le syndicat CGT, appelant le gouvernement à « arrêter de réprimer », après les affrontements observés entre manifestants et forces de l’ordre.

« Le gouvernement doit arrêter de réprimer et répondre immédiatement aux revendications sociales », a indiqué dans un message à l’AFP le syndicat, qui faisait partie des organisations ayant appelé à participer. Il salue une « nouvelle grande journée de mobilisation, la plus importante depuis la rentrée » avec « 1.750 rassemblements ou manifestations dans toute la France » et « plus de 500.000 manifestants » à 17H00 (15H00 GMT).

S.L.