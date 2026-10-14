Parlement: la nouvelle équipe de la Chambre des représentants dévoilée

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des représentants a tenu, mercredi, une séance plénière consacrée à l’élection des membres de son bureau et des présidents des commissions parlementaires permanentes, conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution et au règlement intérieur de l’institution législative.

Il ressort de la liste unique annoncée par le président de la Chambre, Ahmed Touizi, et qui a obtenu 293 voix sur 295 suffrages exprimés (2 bulletins nuls), que Mustapha Baitas du groupe Rassemblement national des indépendants (RNI) a été élu premier vice-président de la Chambre, Khalid Chennak du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme 2e vice-président, et Abdellah Bouanou du groupe Justice et développement 3e vice-président.

Ont été également élus Mohamed Ouzzine du groupe Haraki 4e vice-président, Mohamed Mellal du groupe Socialiste 5e vice-président, Mohamed Joudar du groupe Constitutionnel démocratique et social 6e vice-président, Meryem Ouhssata du groupe du Progrès et du socialisme 7e vice-présidente, et Adil El Bitar du groupe Authenticité et Modernité 8e vice-président.

De même, Amina Maelainine du groupe Justice et développement et Houda El Maghari du groupe Authenticité et Modernité ont été élues questeures de la Chambre, tandis que Fatima Zohra El Basraoui du groupe RNI, Mbarek Hamia du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme et Aziza Beddad du groupe Authenticité et Modernité occuperont les postes de secrétaires de la Chambre.

Concernant les présidents des commissions parlementaires permanentes, Mohamed El Gharras du groupe Constitutionnel démocratique et social a été élu président de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques, des affaires de la migration et des Marocains résidant à l’étranger, alors que Moncef El Tob du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme a été élu président de la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat, de la politique de la ville et des affaires administratives.

Aussi, Mohamed Ghiat du groupe RNI a été élu président de la Commission de la justice, de la législation, des droits de l’Homme et des libertés, Hicham El Mhajri du groupe Authenticité et Modernité président de la Commission des finances et du développement économique, et Mostafa Brahimi du groupe Justice et développement président de la Commission des secteurs sociaux.

De même, Mohamed Laaraj du groupe Haraki a été élu président de la Commission des secteurs productifs, Abdelhak Amghar du groupe socialiste président de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines, de l’environnement et du développement durable, Hassan Derham du groupe du Progrès et du socialisme, président de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication, alors que Hanane El Massi du groupe Authenticité et Modernité a été élue présidente de la Commission de contrôle des finances publiques et de la gouvernance.

A l’entame de cette séance, le président de la Chambre des représentants avait annoncé, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement intérieur de l’institution législative, la liste des présidents des groupes et des groupements parlementaires. Il s’agit de Hicham Sabri président du groupe PAM, Yassine Oukacha président du groupe RNI (opposition), Madiha Khayr présidente du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Driss El Azami El Idrissi président du groupe PJD (opposition) et Rim Chabat présidente du groupe Haraki (opposition).

Il s’agit aussi de Abderrahim Chahid, président du groupe Socialiste, Chaoui Belassal, président du groupe Constitutionnel démocratique et social, Rachid Hamouni, président du groupe du Progrès et du socialisme et Nabila Jalal, présidente du groupement parlementaire de l’Alliance de la gauche (opposition).

Le parachèvement de la composition des organes de la Chambre des représentants intervient au lendemain de l’élection d’Ahmed Touizi, du parti Authenticité et Modernité, nouveau président de l’institution législative avec 220 voix sur les 369 exprimées, contre 59 voix pour Driss El Azami El Idrissi du Parti Justice et Développement.

L’article 62 de la Constitution stipule que le président de la première Chambre et les membres du bureau, ainsi que les présidents des commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année lors de la session d’avril pour la durée restante de ladite législature.

En vertu de l’article 54 du règlement intérieur de la Chambre des représentants, le bureau de la Chambre se compose du président, de huit vice-présidents, de deux questeurs et de trois secrétaires. Ses membres sont élus sur la base de la représentation proportionnelle de chaque groupe, conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution.