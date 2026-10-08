Fortes pluies, crues, inondations… La mise en garde de la DGM

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La Direction générale de la météorologie appelle les citoyens à se tenir à l’écart des oueds et des zones basses en raison du risque de crues soudaines.

Elle recommande de faire preuve de vigilance dans les prochains jours et de suivre les bulletins et les alertes météorologiques.

Selon la Direction, certaines régions connaîtront de fortes averses orageuses, susceptibles de provoquer d’importantes précipitations en peu de temps et d’entraîner des inondations et des crues soudaines.

A noter que la province d’Al Hoceïma a connu mercredi d’importantes précipitations ayant provoqué des crues et causé d’importants dégâts matériels.

Rappelons que des averses orageuses avec grêle et rafale de vent sous orages sont attendues, jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues de 16H30 à 23H00, dans les provinces de Rehamna, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Youssoufia, Ifrane, Khenifra, Sefrou, Jerada, Taourirt, Moulay Yacoub, Khemisset, Méknes, El Hajeb, Fès, Al Hoceima, Taounate, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Zagora, Chichaoua, Azilal, Errachidia, Midelt, Boulemane, Tata, Al Haouz, Driouch, Nador, Guercif, Taza, Figuig, Khouribga, El Kelaa des Sraghna et Marrakech, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique actualisé de niveau de vigilance orange.

H.M.