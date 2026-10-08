Formation du gouvernement : retour sur la durée des consultations depuis 2011

A la Une

La Cheffe du gouvernement désignée, Fatima Ezzahra El Mansouri, poursuit ses consultations pour constituer une majorité. Les discussions avec les dirigeants des partis politiques sont dans leur deuxième phase, après la nomination d’El Mansouri par le Roi suite à la victoire du PAM aux élections législatives.

Sur la Toile, la durée de ces négociations suscite le débat. Depuis l’adoption de la Constitution de 2011, les délais de formation des gouvernements ont varié : quelques semaines dans certains cas, plusieurs mois dans d’autres, avec une impasse ayant même conduit au remplacement du Chef du gouvernement désigné.

Le 29 novembre 2011, Abdelilah Benkirane avait été nommé Chef du gouvernement après la victoire du PJD. Son équipe gouvernementale avait été annoncée le 3 janvier 2012, soit environ 35 jours après sa nomination, à l’issue de consultations avec les partis appelés à rejoindre la coalition.

Le scénario avait été tout autre après les élections de 2016. De nouveau chargé de former le gouvernement le 10 octobre, Benkirane s’était heurté à une impasse dans les négociations. Ce blocage, qui avait duré près de cinq mois, avait abouti à la fin de sa mission le 15 mars 2017. Saâdeddine El Othmani avait alors été nommé le 17 mars. Il était parvenu à former son gouvernement le 5 avril, soit 19 jours après sa désignation.

En 2021, les consultations avaient été plus rapides. Nommé Chef du gouvernement le 10 septembre, Aziz Akhannouch avait constitué son équipe le 7 octobre, soit 27 jours plus tard.

Ces précédents montrent que la formation d’un gouvernement au Maroc suit un calendrier variable. Aucun délai précis n’est fixé par la Constitution. La durée des négociations dépend notamment de la personne chargée de les conduire, des rapports entre les partis et des équilibres politiques issus des urnes.

H.M.