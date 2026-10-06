Opération Marhaba : hommage au marin Oualid El Jebari pour son acte héroïque

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a rendu hommage, mardi au port Tanger Med, à Oualid El Jebari, matelot de la compagnie maritime Africa Morocco Link (AML), pour son acte de bravoure lors de l’accident survenu dans la nuit du 1er septembre au port d’Algésiras, dans le cadre de l’Opération Marhaba 2026.

Cette cérémonie, organisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a été marquée par la remise à Oualid El Jebari d’une attestation de bravoure et d’un prix d’encouragement, en reconnaissance de son acte de courage. À travers cet hommage, la Fondation a également souhaité mettre en lumière un engagement qui rejoint pleinement la vocation de l’Opération Marhaba : être au plus près des Marocains Résidant à l’Etranger, leur apporter assistance et accompagnement et répondre, avec réactivité et humanité, aux situations de détresse auxquelles ils peuvent être confrontés.

L’accident s’était produit lorsqu’un véhicule transportant une famille de Marocains résidant à l’étranger a chuté dans les eaux du port d’Algésiras. La tragédie avait fait deux victimes, alors que deux personnes avaient pu être secourues grâce notamment à l’intervention de Oualid El Jebari.

S’exprimant à cette occasion, Abdellah Omar Moussa, chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a souligné que cet acte avait particulièrement retenu l’attention de la Fondation en ce qu’il illustre un comportement humain spontané, guidé par une conscience et un sens aigu de la responsabilité, sans attente de reconnaissance ni préparation préalable.

Il a souligné que ce geste incarne les valeurs de solidarité, de coopération, d’entraide et de cohésion que la Fondation œuvre à promouvoir au sein de la société marocaine, estimant que de tels comportements constituent un socle essentiel du vivre-ensemble et de la solidarité entre les membres de la communauté marocaine.

Le responsable a également relevé que cet hommage vise à mettre en avant ces valeurs auprès des jeunes et des générations futures, considérant que l’esprit de solidarité et d’entraide constitue l’une des expressions authentiques de la marocanité.

De son côté, Oualid El Jebari a exprimé sa reconnaissance à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour cette initiative, estimant que son intervention relève avant tout des valeurs et des réflexes qui caractérisent les Marocains. Il a également expliqué que sa formation et son expérience de marin lui imposaient d’accorder la priorité au sauvetage des personnes, conformément aux principes de sécurité maritime.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du Consul général du Royaume du Maroc à Algésiras, Abdellah Bidoud, ainsi que de représentants du Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, du Ministère du Transport et de la Logistique, de la Direction de la Marine marchande et des autorités portuaires et sécuritaires.

Le Consul général du Royaume du Maroc à Algésiras, Abdellah Bidoud, a, pour sa part, salué cet hommage comme une manière de mettre en valeur l’image réelle du Marocain partout où il se trouve. Il a souligné que l’intervention de Oualid El Jebari incarnait les valeurs de dignité, de courage et d’humanité du citoyen marocain.

Il a également rappelé que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité avait suivi l’accident dès ses premiers instants, avec la présence de ses équipes auprès de la famille concernée et des personnes blessées, ainsi que leur accompagnement dans les différentes démarches, notamment celles liées au rapatriement des dépouilles des victimes.

Au-delà de la reconnaissance individuelle, cet hommage traduit ainsi l’attention portée par la Fondation aux gestes qui incarnent concrètement les valeurs de solidarité et d’entraide au cœur de l’Opération Marhaba. Il rappelle également que, dans les situations de vulnérabilité, la présence, la disponibilité et la capacité d’agir peuvent faire toute la différence.

S.L